São Paulo tem 19 variantes da Covid circulando no estado, diz Butantan

247 - Segundo mapeamento genômico do Instituto Butantan, atualmente há 19 variantes do novo coronavírus em circulação no estado de São Paulo. A principal mutação é a Gama (P.1), que foi identificada no Amazonas e corresponde a 89,9% dos casos analisados, segundo reportagem do Valor.

Em segundo lugar, a variante inglesa (B.1.1.7) corresponde a 4,2%, e é seguida pela B.1.1.28, que deu origem à variante amazônica e representa 3,5% dos casos analisados. A variante da Índia, que já chegou no Brasil e foi identificada primeiro no Maranhão, ainda não chegou em São Paulo, segundo o estudo.

“Semanalmente, se escolhe uma amostra significativa por regiões do Estado de São Paulo e se faz o sequenciamento genético. Com isso, é possível acompanhar a evolução das variantes”, disse o presidente do Butantan, Dimas Covas, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 16. “Neste momento, a variante gama é a predominante", disse.

