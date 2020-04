São Paulo tem 201 mortes que aguardam resultados para Covid-19

247 - O Estado de São Paulo tem atualmente 201 mortes que aguardam resultados para a Covid-19. A informação foi repassada pelo secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 1.

“O número de exames hoje que estão represados são de 16 mil exames. Desses, 201 são de óbitos que já ocorreram. O Instituto Adolfo Lutz, em seu laboratório central, tem uma capacidade de 1,2 mil amostras por dia. Nós tivemos, nas duas últimas semanas, um problema relacionado aos insumos para processamento dos exames. Tanto que acabamos por alterar de um processamento que era feito de uma forma manual e agora estamos dentro de uma forma automatizada, justamente para dar vazão e melhorar os processos”, explicou Germann.

Ao todo, o estado tem 16 mil exames para Covid-19 represados na fila. São Paulo já confirmou junto ao Ministério da Saúde 136 mortes e 2.339 casos já comprovados. No Brasil, de acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde, o País tem 201 mortes pela doença e 5.717 casos confirmados.

