São Paulo tem alerta para chuva forte e rajadas de vento nesta sexta

247 - A cidade de São Paulo tem alerta para chuva forte e rajadas de vento acompanhadas de queda de granizo nesta sexta-feira (19). O alerta é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. As informações são da CNN Brasil.

A manhã desta sexta começa ensolarada e com elevação de temperaturas, que variam entre 23°C e 31°C. As chuvas ocorrerão a partir da tarde, inicialmente de forma isolada.

