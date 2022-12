São Paulo tem Festival da Reforma Agrária neste fim de semana; confira programação

Evento no Armazém do Campo tem música, teatro, cortejo de maracatu, artesanatos, poesia, futebol e muita animação com a Cultura Sem Terra edit

Apoie o 247

ICL

Do MST - Entre 2 e 4/12 o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realiza o Festival da Reforma Agrária, uma mostra da produção de assentamentos e acampamentos e das cooperativas de todo país, que ocupam o Galpão do Armazém do Campo em São Paulo. Mas, além da Feira que traz os sabores da luta pela terra, o Festival apresenta uma programação rica de debates políticos, atividades formativas e muitas atrações culturais.

No domingo, 04, acontece a Conferência “Pela Alimentação Saudável no Combate à Fome”, com a presença de Ceres Hadich, da Direção Nacional do MST, Tereza Campello, ex-Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome dos governos Dilma, Preto Zezé, presidente da CUFA, e Adriana Salay, historiadora social e fundadora do projeto Quebrada Alimentada. A cerimônia de abertura do Festival com a presença de parlamentares será na noite do primeiro dia.

As apresentações culturais são um atrativo a parte: tem música, teatro, cortejo de maracatu, artesanatos, poesia, futebol e muita animação com a Cultura Sem Terra. Entre os nomes confirmados estão artistas de renome nacional como o pernambucano Siba, o paraense Felipe Cordeiro, o mineiro Pereira da Viola, o grupo As Cantadeiras e o rapper Nego Bala. Além dos shows, terá cortejo com o Maracatu Ouro do Congo e apresentação de teatro com A Próxima Cia.

Nos dias 2 e 3, uma série de oficinas trazem oportunidade de formação para os participantes. Os temas variam desde “Experiências de Cooperação e Comercialização Digital”, no dia 2/12 às 14h, até “Materiais recicláveis” (com participação da Unicatadores), “Economia de gás”, “Produção de Fitoterápicos e Fitocosméticos” e “Manejo e Uso de Frutas Nativas da Mata Atlântica”, todas estas no dia 3 a partir das 10h.

Na Culinária da Terra, que sempre atiça os sentidos dos que chegam nas feiras do MST, terá janta na sexta e no sábado entre 18h e 20h e almoço no sábado e no domingo entre 12h e 15h. No menu, moqueca, baião de dois, feijão tropeiro, nhoque de mandioca e caldos diversos, entre outras delícias que serão comercializadas a todo tempo durante o Festival.

SERVIÇO

O que. Festival da Reforma Agrária

Quando. Entre 2 e 4/12

Onde. Galpão do Armazém do Campo (Al. Eduardo Prado, 460 - São Paulo)

Entrada Gratuita

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.