São Paulo tem queda em mortes por Covid-19 após oito semanas consecutivas de aumento

247 - O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 23, uma queda de 23,6% no número de mortes por Covid-19 no estado. O fato ocorre após oito semanas consecutivas de ascensão.

Segundo a Secretaria de Saúde paulista, os números de internações e de casos confirmados de coronavírus vêm caindo semanalmente desde março.

Atualmente, a média diária das mortes em decorrência de casos graves da Covid-19 é de 621 nesta semana, contra 813 no período anterior.

“Pela primeira vez após dois meses de alta, o estado de São Paulo apresenta uma queda de 23% no número de óbitos. É a primeira vez que os indicadores de casos, internações e óbitos estão em queda neste período. Graças ao avanço da vacinação, às medidas restritivas do Plano SP e ao apoio da população, o nosso estado está colhendo resultados desse esforço coletivo”, declarou o Vice-Governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia.

A média de casos caiu desde a última semana, em 14,3%, passando de de 14.921 para 12.784 infectados. Já as internações tiveram declínio de 4,5%, baixando de 2.411 para 2.303 nestas duas últimas semanas.

“Esses dados nos trazem alento, esperança e reforçam que as medidas tomadas pelo Plano São Paulo, fazendo o faseamento vermelho, passando para uma fase mais restritiva – a Fase Emergencial – e agora a Fase de Transição mostram a responsabilidade que o Governo do Estado tem com a saúde e a proteção da vida, assim como a vacinação que vem acontecendo de forma progressiva”, reforçou o Secretário de Saúde Jean Gorinchteyn.

Brasil se aproxima dos 390 mil óbitos

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 2.914 mortes por Covid-19, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta sexta-feira, 23.

Com isso, o total de óbitos causados pela doença no país chega a 386.416, se aproximando dos 390 mil.

Foram contabilizados também no último dia 69.105 novos casos da enfermidade, totalizando 14.237.078 casos.

Com informações do Governo de São Paulo

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.