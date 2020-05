São Paulo tem recorde de mortes em 24 horas

247 - O estado de São Paulo atingiu o número de 324 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, sendo o maior número desde o começo da pandemia. A principal unidade federativa do País chegou a 5.147 mortos pela doença, apontaram dados divulgados nesta terça-feira (19) pelo governo paulista.

Com 65.995, São Paulo é líder no ranking entre os estados que têm os maiores números de casos da Covid-19. Nas últimas 24 horas, 2.929 pessoas foram diagnosticadas com a doença, o que representa um acréscimo de 5% em relação ao último levantamento.

Segundo a plataforma Worldometers, que disponibiliza o ranking dos países com as maiores quantidade de confirmações em nível global, o Brasil ocupa a quarta posição (261,5 mil). São 17,3 mil mortes provocadas pela doença, o que deixa o País em sexto lugar em relação ao número de óbitos no mundo.

