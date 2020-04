São Paulo ultrapassa mil mortes causadas pela Covid-19

247 - Após 32 dias do primeiro caso confirmado de coronavírus, o estado de São Paulo ultrapassou neste domingo 19 mil mortes causadas pela Covid-19, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde.

Nas últimas 24 horas, foram 24 novas mortes, chegando ao total de 1.015 vítimas fatais no estado e 14.267 casos de infecção confirmados.

Há ainda 7 mil testes de coronavírus que aguardam confirmação no estado de São Paulo, o que fará crescer ainda mais o número de confirmações de casos.

Já são 228 cidades com pelo menos um caso confirmado e 93 municípios com no mínimo uma morte. A capital paulista concentra o maior número de mortes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.