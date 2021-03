São Paulo vai vacinar idosos acima de 72 anos a partir de 22 de março

"Vamos utilizar o sistema drive-thru e as unidades de saúde estaduais e municipais" para a realização da imunização, afirmou João Doria edit

247 - Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (10), o governo de São Paulo anunciou que idosos acima de 72 anos poderão se vacinar contra a Covid-19 a partir de 22 de março nas unidades de saúde e nos postos drive-thru.

"O estado de SP vai começar a vacinação de pessoas de 72, 73 e 74 anos no dia 22 de março. Vamos utilizar o sistema drive-thru e as unidades de saúde estaduais e municipais. Pedimos que não se concentrem num único dia, em uma única manhã, se programem e façam seu cadastro no VacinaJá", disse o governador João Doria (PSDB).

Na mesma entrevista, Doria comunicou que testes indicaram que a CoronaVac é eficaz contra as variantes do coronavírus.

