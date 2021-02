São Paulo vive situação de emergência, com a maior ocupação de leitos de UTI desde início da pandemia

247 - O estado de São Paulo tem o maior número de pacientes com Covid-19 internados em UTIs desde o início da pandemia. Segundo o secretário-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, João Gabbardo, 6.410 pessoas estavam internadas em leitos intensivos nesta segunda-feira (22). Em julho do ano passado, o estado registrou 6.257 pacientes em UTIs, no auge da pandemia

Diante desse quadro de aumento da ocupação de leitos, o Centro de Contingência fez uma recomendações extraordinárias para tentar frear a circulação do vírus. As medidas estão sendo analisadas pelo gov erno estadual.

Inevitavelmente, haverá maiores restrições à movimentação de pessoas e funcionamento de serviços, informa a Folha de S.Paulo.

Enquanto isso, a campanha de vacinação se desenvolve lentamente. O governador João Doria anunciou que na próxima sexta-feira (26) será divulgado um calendário com novas etapas de vacinação por faixa etária no estado.

