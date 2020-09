São Silvestre, principal corrida de rua da América Latina, é adiada para 2021

Com o adiamento, no ano que vem serão realizadas duas edições da Corrida de São Silvestre: uma no meio do ano e outra no tradicional dia 31 de dezembro edit

247 - A principal corrida de rua da América Latina, a São Silvestre será adiada para 11 de julho de 2021 por causa da pandemia do coronavírus. A prova acontece nas ruas de São Paulo, mas não vai acontecer em 2020.

Segundo a organização, a medida foi tomada “visando maior segurança dos inscritos, colaboradores, fornecedores e público em geral”. Geralmente ela reúne 30 mil corredores. Com o adiamento, no ano que vem serão realizadas duas edições da Corrida de São Silvestre: uma no meio do ano e outra no tradicional dia 31 de dezembro.