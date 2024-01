Sargento do Exército mata dois homens na Cracolândia

Apoie o 247

247 - Um sargento do Exército de 25 anos matou por volta das 20h de segunda-feira (15) dois homens na Rua Mauá, próximo ao fluxo da Cracolândia, no Centro de São Paulo, informou o jornal O Globo.

O militar reagiu a um assalto e baleou três pessoas. Ele foi abordado por um grupo de cinco homens armados, segundo o relato publicado pelo jornal.

O homem ferido foi preso, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), e os outros dois homens fugiram. A arma do sargento foi apreendida. O caso foi registrado como roubo, homicídio e legítima defesa no 2° Distrito Policial (DP), no Bom Retiro.

