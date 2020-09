Sargento do Exército se rendeu antes de ser baleada e morta na frente de três sobrinhos

Segundo testemunhas, a sargento do Exército Bruna Carla Borralho Cavalcanti de Araújo, assassinada no último domingo na Baixada Fluminense, estaria com as mãos acima da cabeça quando foi baleada na cabeça edit

247 - A sargento do Exército Bruna Carla Borralho Cavalcanti de Araújo, assassinada no último domingo em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, teria se rendido antes de ser baleada duas vezes na cabeça. Segundo reportagem do jornal Extra, testemunhas do crime relataram à polícia que a militar estaria com os braços levantados acima da cabeça quando foi alvejada. Ela estava acompanhada de três sobrinhos de Bruna, de 3, 5 e 12 anos, que presenciaram o homicídio.

A Delegacia de Homicídios trabalha com as hipóteses de roubo seguido de morte ou execução. Segundo as investigações, apenas uma pessoa teria participado do crime e celular da vítima não foi levado pelo criminoso. Ainda conforme a reportagem, três semanas antes do crime, Bruna prestou queixa contra o marido por uma agressão que teria acontecido durante uma briga. Na semana seguinte, porém, ela e o marido teriam se reconciliado.

O corpo de Bruna foi enterrado na terça-feira (1) no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, Zona Oeste do Rio

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.