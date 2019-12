247 - Deputado Federal mais votado no Paraná, Sargento Fahur (PSD), que se orgulha de dizer que "bandido bom é bandido no colo do capeta", demosntrou bastante seletividade nesta terça-feira (24) ao se referir sobre os bandidos que atacaram a produtora do Porta dos Fundos: "Explodiram a porta dos fundos. Foda-se", escreveu.

Mais cedo, Sargento Fahur já havia feito uma tentativa mal-sucedida de ironia: "Liberdade de expressão??"

Abaixo, o discurso no Congresso onde Fahur diz que "bandido bom é bandido no colo do capeta":