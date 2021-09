"Se Lira tivesse compromisso com a democracia pautaria o impeachment de Bolsonaro', diz Doria

"Eu lamento que ele não tenha compromisso com a democracia porque, se tivesse, teria colocado em pauta o impeachment do presidente Jair Bolsonaro", afirmou o governador de São Paulo, João Doria edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse lamentar a “postura, a atitude e o descompromisso” do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por não pautar o impeachment de Jair Bolsonaro em função dos ataques feitos por ele ao Poder Judiciário e à democracia nas manifestações bolsonaristas do 7 de setembro.

"Eu lamento que ele não tenha compromisso com a democracia porque, se tivesse, teria colocado em pauta o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Lamento sinceramente a postura, a atitude e o descompromisso do presidente da Câmara Federal com a democracia”, disse Doria nesta quarta-feira (8), de acordo com o UOL.

Ainda segundo Doria, “se esta de fato é a posição do presidente Arthur Lira, que ele mesmo faça o encaminhamento do pedido de impeachment. Se ele, de fato, entende que é hora de dar basta à escalada de bravatas, que proceda dentro da democracia e dentro dos procedimentos do Congresso Nacional à apresentação do processo de impeachment. Não é só na palavra, é na atitude que se faz."

PUBLICIDADE

As declarações do tucano foram feitas após Lira afirmar em um pronunciamento nesta quarta que é preciso "dar um basta nessa escalada e nas bravatas” do chefe do governo federal. O deputado, porém, evitou falar na possibilidade de abrir um processo de impeachment contra Bolsonaro.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE