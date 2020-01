Secretaria de Saúde de MG informa quarta morte suspeita de intoxicação por cerveja da Backer

247 - A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais comunicou que quatro pessoas morreram sob suspeita de intoxicação por ingestão da cerveja Backer. "Estes pacientes estão entre os casos suspeitos e a confirmação sobre a causa da morte depende do resultado de análises laboratoriais", afirmou a pasta, por meio de nota oficial.

Segundo a secretaria, as mortes são:

Uma mulher que morreu na cidade de Pompéu em 28 de dezembro

Um homem que estava internado em hospital de Juiz de Fora e morreu em 7 de janeiro; foi identificado dietilenoglicol em seu sangue

Um homem que morreu em 15 de janeiro em Belo Horizonte

Um homem que morreu nesta quinta (16), também em Belo Horizonte

Segundo a reportagem do portal Uol "a secretaria contabiliza 18 casos suspeitos de intoxicação por dietilenoglicol. "Foram notificados 18 casos suspeitos de intoxicação exógena por Dietilenoglicol. Desses, 16 pessoas são do sexo masculino e duas do feminino. Quatro casos foram confirmados e os 14 restantes continuam sob investigação, uma vez que apresentaram sinais e sintomas com relato de exposição", informou a pasta."

Dos 18 casos, 12 se concentram em Belo Horizonte. Os demais estão, cada um, em outras cidades mineiras:

Nova Lima

Pompéu

São João Del Rei

São Lourenço

Ubá

Viçosa.

Lotes interditados

Hoje, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), informou que o números de lotes contaminados por dietilenoglicol aumentou para 21, são eles: