Secretariado de Tarcísio em São Paulo terá nomes bolsonaristas como Ricardo Salles e Mário Frias

247 - O governador eleito de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), deve nomear ao menos quatro deputados do PL para secretariado, o que pode representar um "núcleo duro" de extrema-direita da Câmara no governo paulista. Pelo menos quatro parlamentares eleitos deixarão a Câmara para fazer parte do governo Tarcísio, informa a CNN.

De acordo com a reportagem, os nomes que assumirão pasta na futura gestão de Tarcísio são: a deputada federal Rosana Valle, que assumiria a área de portos em São Paulo; o deputado federal Capitão Derrite, que iria para Secretaria de Segurança Pública de São Paulo; o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles assumiria a mesma área no estado; além de Mário Frias, que foi eleito para Câmara, mas comandaria a área de Cultura em São Paulo.

O cálculo foi discutido na semana passada em uma reunião, por videoconferência, de deputados atuais e deputados eleitos com Tarcísio.

