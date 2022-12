Secretariado de Tarcísio não indica nenhum tucano e abre espaço para Kassab

Apoie o 247

247 - O governador diplomado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou 22 nomes para o primeiro escalão da sua equipe, restando somente a pessoa indicada para a Secretaria da Ciência e Tecnologia. As informações são do portal UOL.

Será a primeira vez, em 28 anos, que o PSDB não governará São Paulo e que não chefiará nenhuma secretaria, mesmo tendo apoiado Tarcísio no segundo turno contra Fernando Haddad (PT).

Por outro lado, ganharam protagonismo nas pastas o PSD, de Gilberto Kassab, e colegas que trabalharam com Tarcísio na gestão de Jair Bolsonaro (PL), principalmente relacionados a ex-auxiliares do ministro Paulo Guedes — com cinco nomes, cada.

Veja os nomes anunciados

Antônio Junqueira de Queiroz (Agricultura e Abastecimento): ex-conselheiro da Sociedade Rural Brasileira;

Arthur Lima (Casa Civil): ele já trabalhou com Tarcísio no Ministério da Infraestrutura;

Caio Paes de Andrade (Gestão e Governo Digital): presidente da Petrobras, sendo a quarta indicação de Bolsonaro para a estatal;

Eleuses Paiva (Saúde): É do PSD, sendo indicação de Kassab. Ele foi deputado estadual e vice-prefeito de São José do Rio Preto;

Fábio Prieto (Justiça e Cidadania): juiz federal desde 1991, foi promovido, em 1998, ao cargo de desembargador do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), do qual foi presidente e corregedor;

Gilberto Nascimento Jr (Desenvolvimento Social): ex-secretário de Márcio França (PSB) e ex-secretário-adjunto de Geraldo Alckmin (PSB);

Gilberto Kassab (Secretaria Estadual de Governo): é presidente PSD, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro de Dilma Rousseff (PT) e de Michel Temer (MDB);

Guilherme Afif (Projetos Estratégicos): é da cota do PSD e coordenou a equipe de transição de governo;

Guilherme Derrite (Segurança Pública): indicação do clã Bolsonaro, é deputado federal pelo PL e foi policial da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar);

Helena Reis (Esportes): coronel da PM, foi chefe da Casa Militar durante o governo Alckmin e chegou a ser cotada para vice de Tarcísio;

Jorge Luiz Lima (Desenvolvimento Econômico): ex-assessor especial de Paulo Guedes;

Lais Vita (Comunicação): é assessora de imprensa de Tarcísio;

Lucas Ferraz (Assuntos Internacionais): atual secretário de Comércio Exterior, do Ministério da Economia;

Marcelo Carinali Franco (Desenvolvimento Urbano e Habitação): é administrador;

Marcello Streifinger (Administração Penitenciária): coronel da reserva da PM, foi chefe do Centro de Operações da Polícia Militar entre 2017 e 2020 e está ligado a Derrite;

Marco Antônio Assalve (Transportes Metropolitanos): é o atual secretário da pasta e será mantido no cargo;

Marília Marton (Cultura e Economia Criativa): socióloga, foi chefe de gabinete da Secretaria de Cultura da gestão Kassab e atuou na Secretaria de Educação da gestão de Haddad;

Natália Resende (Transportes): é procuradora federal da AGU (Advocacia Geral da União) e foi consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura, onde trabalhou com Tarcísio;

Rafael Benini (Projetos e Investimentos): nome técnico de Tarcísio, foi diretor de controle econômico e financeiro da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo);

Renato Feder (Educação): indicado por Kassab, é o atual secretário de Educação do Paraná;

Roberto de Lucena (Turismo): é da cota do Republicanos, foi secretário de Geraldo Alckmin e deputado federal;

Samuel Kinoshita (Fazenda e Planejamento): é ex-assessor especial e braço direito de Paulo Guedes;

Sonaira Fernandes (Políticas para Mulheres): do Republicanos, foi vereadora

e ex-assessora de gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro.

