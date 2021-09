Secretarias municipais de saúde do Rio lamentam decisão do Ministério da Saúde sobre vacinação de adolescentes

Apoie o 247

247 - O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do estado do Rio (Cosems-RJ) lamentou a decisão do Ministério da Saúde em suspender a imunização contra a Covid-19 em adolescentes entre 12 e 17 anos. Para o órgão, a medida "não tem respaldo científico e causa um desserviço à população, trazendo insegurança em relação à eficácia da imunização”, afirmou em nota.

De acordo com reportagem publicada no jornal O Globo, as representações estaduais e municipais não foram consultadas pelo SUS, mas que confiam na atuação da Anvisa para chegar a um parecer sobre os casos adversos que levaram à suspensão da vacinação.

"Confiamos na atuação da Anvisa que ressaltou, no dia de hoje, que todas as vacinas autorizadas e distribuídas no Brasil estão sendo monitoradas continuamente pela vigilância diária das notificações de suspeitas de eventos adversos, além de reforçar a aprovação da utilização da vacina da Pfizer para crianças/adolescentes maiores de 12 anos, em 12 de junho de 2021", afirmou o órgão.

