Secretário de Cultura de Niterói rebate proposta de Guedes de tributar em 34% os artistas

247 - De acordo com reportagem do jornalista Ancelmo Gois, do O Globo, o ministro da economia, Paulo Guedes, incluiu na sua Reforma Tributária a taxação da classe artística. Segundo o colunista, a proposta é impor o pagamento de 34% de Imposto de Renda

Para o secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano, a medida é um "ataque à cultura".

"Tributar para destruir! A notícia de que Paulo Guedes quer cobrar um imposto de 34% sobre a renda dos artistas é um alerta de que o governo Bolsonaro continua avançando no seu projeto de desmonte da Cultura. Depois de propor a taxação de livros, Guedes agora ataca a classe artística", destaca.

"Ao Governo Federal, ao Guedes, deixo meu recado: sigam o exemplo de Niterói, que investe em Cultura, fomenta, resguarda os direitos culturais do cidadão. Hoje, nossa gestão pública de política cultural é exemplo internacional de boas práticas. Somos uma das cidades que mais investiu em cultura nos últimos anos, porque valorizamos e respeitamos os trabalhadores e trabalhadoras do setor e, defendemos que Cultura é um Direito, como diz a nossa Constituição Federal. Defender a cultura é defender a democracia", acrescenta.

Leonardo frisa que o setor cultural já vive em situação crítica, com grande parte de seus profissionais na informalidade. "Em vez de encontrar saídas para proteger a Cultura, a proposta de Guedes é absurda, descabida e voltada a precarizar e dificultar a expressão artística, em síntese, calar a cultura", afirma.

O secretário reforça que o ataque à cultura se reflete em várias dimensões como na memória do país, na identidade do nosso povo, no turismo, na economia, na educação, na capacidade crítica da sociedade, entre outros aspectos fundamentais.

"A Cultura é um ativo estratégico para a formação social e afirmação internacional do Brasil. Somos reconhecidos mundialmente pela nossa vasta riqueza cultural", salientou.

