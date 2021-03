Secretário de Saúde de Minas é afastado após ser acusado de furar fila da vacinação contra a Covid-19

247 - O governador Romeu Zema (Novo) anunciou na noite desta quinta-feira (11) o afastamento do atual secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral. Ele virou centro de polêmica após o Ministério Público abrir um inquérito para apurar suspeita de “fura-fila” de 806 servidores da pasta na vacinação contra a Covid-19. A informação é do portal G1.

"Agradeço o trabalho que realizou à frente da secretaria, em especial no combate à pandemia e na gestão para a futura retomada das obras dos Hospitais Regionais no Estado", afirmou Zema.

O Ministério Publico de Minas e a Polícia Federal investigam se houve desrespeito à fila de imunização, já que os funcionários estariam fora dos grupos prioritários indicados para vacinação atualmente.

Amaral avaliou que não houve irregularidades por parte de sua equipe. Segundo o representante do Governo de Minas, os imunizados estão ligados diretamente à força-tarefa que acompanha as ações de combate ao coronavírus no Estado, participando de viagens e reuniões, algumas vezes, em áreas com surto da doença.

Ainda de acordo com Amaral, dos 6.000 funcionários diretos da pasta em todo Estado, quase 500 foram imunizados até o momento. Entre eles, concursados e outros de cargos de confiança. "Nós temos assessores, assessores de comunicação e fotógrafos que vão na força-terefa. Estes também recebem a vacinação porque vão à linha de frente", afirmou.

