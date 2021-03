Secretário de Saúde de SP anuncia "operação de guerra" nos hospitais e avisa: 'vai ter paciente no corredor'

247 - Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5), o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, anunciou uma "operação guerra" nos hospitais do estado para atender pacientes com Covid-19.

A operação inclui o recrutamento de profissionais de saúde voluntários e, para isso, o secretário pediu ajuda a conselhos regionais. Gorinchteyn ainda disse que leitos hospitalares devem ser abertos em qualquer parte das unidades de saúde, até mesmo nos corredores. A orientação é que nenhum paciente fique sem atendimento médico.

"Vamos continuar abrindo leitos dentro dos hospitais. Abriremos em qualquer lugar desses hospitais: seja nos anfiteatros, seja nos ambulatórios, seja nos corredores. Ah, paciente no corredor? Vai ter paciente no corredor, o que nós não queremos é paciente desassistido. Precisamos agora do apoio dos conselhos regionais de classe: do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Regional de Fisioterapia, do Conselho Regional de Enfermagem, para que nos ajudem com voluntários. Nós precisamos de ajuda. Porque estamos em guerra", afirmou.

