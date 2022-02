Secretário diz que falha humana pode ter causado acidente do metrô em SP

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Paulo Galli, afirmou que, antes do desmoronamento responsável por gerar uma cratera às margens da Marginal Tietê no canteiro de obras da Linha 6-Laranja do Metrô, houve um vazamento na adutora de esgoto que passa no local. O dirigente não descartou falha humana como causa do desmoronamento.

O titular da pasta destacou que o túnel não foi danificado, mas ainda não há previsão de retomada da obra. Segundo informações do portal Uol, a secretaria destacou que a suspeita inicial, de que o acidente tenha sido provocado pela escavadora tatuzão, ainda será investigada.

"Amanhã teriam o tatuzão passando pelo túnel e, aí, houve um rompimento da galeria de esgoto que passa no sentido transversal ao túnel. O início do vazamento foi às 8h21 e todos os funcionários foram removidos", afirmou Galli.

PUBLICIDADE

De acordo com o dirigente, a máquina passava a três metros de profundidade da galeria onde houve o rompimento. "Então não foi um choque da toneladora", disse, acrescentando que o problema possa ter sido resultado de falha humana.

O desmoronamento, por volta das 9h, levou à interdição de trecho da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, entre as pontes do Piqueri e da Freguesia do Ó.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE