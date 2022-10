Sede do comitê de Lula em Santa Margarida, zona oeste do Rio, é alvo de tiro durante a madrugada

Ninguém estava no Comitê no momento; imagens de câmeras registraram o momento em que alguém passou de motocicleta e atirou edit

247 - O Comitê Popular Lula Presidente de Santa Margarida, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi alvo de tiro de arma de fogo na madrugada de quarta (12) para quinta-feira (13). O tiro atingiu o portão e foi disparado por alguém que passou de motocicleta, conforme registraram as câmeras de segurança.

Ninguém se encontrava no Comitê no momento do ataque. Em nota, o Diretório da 11ª Zonal do PT Carioca vê o caso como mais um ato de violência e tentativa de intimidação, cometido no “calor de uma campanha eleitoral contar a esquerda e, em particular, contra o PT”.

“A casa onde funciona o comitê é equipada com câmera de segurança e o que se espera é que os responsáveis sejam identificados e paguem pelo crime que cometeu”, diz ainda a nota. Leia a íntegra e veja o vídeo do momento do tiro:

NÃO NOS INTIMIDARÃO!

Sede do Comitê Lula Presidente de Santa Margarida é alvejado.

Na madrugada de quarta (12) para quinta (13), o portão do Comitê Popular Lula Presidente de Santa Margarida, situado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi alvejado por tiro de arma de fogo. Felizmente, ninguém se encontrava no Comitê, que é mantido e administrado pelo Núcleo Jurandir Heleno existente no bairro, que fez o Boletim de Ocorrência com a presença de policiais no local da agressão. A casa onde funciona o comitê é equipada com câmera de segurança e o que se espera é que os responsáveis sejam identificados e paguem pelo crime que cometeu.

Este é mais um ato de violência, entre tantos outros, cometido no calor de uma campanha eleitoral contra a esquerda e, em particular, contra o PT, com o objetivo de nos intimidar. Isso é alimentado pela besta do ódio, do autoritarismo e do fascismo.

Mas não conseguirão nos intimidar! Ao contrário, servem como combustível que incendeia a nossa militância para estar cada vez mais nas ruas, como já vem acontecendo no dia a dia e das milhares e milhares de pessoas nos comícios de Lula por todo o Brasil, como também no Rio de Janeiro em Belford Roxo e Morro do Alemão, para ficar com estes dois extraordinários comícios. O tiro que atingiu o comitê de Santa Margarida pode ter saído pela culatra.

A nossa militância guerreira do Núcleo de Santa Margarida prestamos a nossa solidariedade, com a certeza que continuarão firmes mais fortes na luta.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2022.

Diretório da 11ª Zonal do PT Carioca.

