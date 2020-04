Segunda autópsia em corpo de miliciano ligado ao clã Bolsonaro confirma resultado da perícia da Bahia

Autópsia realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, ligado ao clã Bolsonaro, confirmou a veracidade do primeiro exame, realizado pela polícia da Bahia edit

247 - A autópsia realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, ligado ao clã Bolsonaro, confirmou a veracidade do primeiro exame, realizado pela polícia da Bahia pouco após a morte do ex-policial militar.

Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim, foram constatados dois disparos, um na área situada na região entre o pescoço e a clavícula, e o outro, no peito. A trajetória dos projéteis indica que foram efetuados da mesma forma, bem como as fraturas nas costelas, que teriam acontecido pela passagem das balas.

Após a morte do miliciano, Jair Bolsonaro disse suspeitar da perícia realizada pela polícia baiana.

