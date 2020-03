Segunda faixa etária que mais interna é a de 30 a 39 anos de idade, diz secretário de Saúde do Rio

"Não nos contaram tudo sobre esse vírus. A segunda faixa que mais interna é a de 30 a 39 anos de idade. Tivemos óbitos nessa faixa", disse o secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, sobre os casos de covid-19 no estado edit

Sputnik - O secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro disse que a faixa etária que está sendo mais internada devido ao novo coronavírus é a de 30 a 39 anos.

"Não nos contaram tudo sobre esse vírus. A segunda faixa que mais interna é a de 30 a 39 anos de idade. Tivemos óbitos nessa faixa", afirmou Edmar Santos nesta terça-feira (31) em entrevista para o Bom Dia Rio.

Segundo ele, o vírus está se comportando de uma maneira agressiva no Rio e no restante do país.

"Os pacientes, quando começam a chegar ao hospital com falta de ar, rapidamente evoluem para gravidade, alguns morrendo no mesmo dia", disse.

Na segunda-feira (30), autoridades sanitárias do Rio de Janeiro anunciaram a morte da paciente mais jovem até agora no estado, uma mulher de 32 anos.

Isolamento estaria surtindo efeito

Apesar disso, o secretário afirmou que há sinais de que o isolamento social adotado no estado vem surtindo efeito, pois as curvas de internações e de pacientes que necessitam de UTIs está achatando.

"Por mais que possa haver subnotificações, essa curva hoje é mais precisa do que no início. Então, a população deve comemorar ficando em casa. É um sacrifício que está valendo a pena, está salvando vidas. Se relaxar agora, a curva pode disparar de novo", explicou.

De acordo com Santos, para cada caso confirmado deve haver 50 subnotificados.

Brasil tem 4.579 casos

Segundo o último boletim do Ministério da Saúde , divulgado ontem, o Brasil totaliza 159 mortes e 4.579 casos confirmados da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus.

No Rio de Janeiro, de acordo com dados da secretaria de Saúde, há 657 casos confirmados (553 na capital e o restante divididos por 23 de 92 municípios) e 18 mortes.

