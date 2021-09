Segundo Ricardo Noblat, milicianos teriam arrombado apartamento de Dilma no Rio

Apoie o 247

Por Ricardo Noblat, no portal Metrópoles - Em recuperação de um cateterismo a que se submeteu no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, a ex-presidente Dilma Rousseff comentou com uma amiga ao telefone o recente arrombamento do seu apartamento no bairro de Ipanema, no Rio.

Disse ter certeza de que foi obra de milicianos para instalar escutas. O imóvel, que era de sua mãe, estava desocupado, e seguirá assim. Dilma mora em Porto Alegre

