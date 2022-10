Segundo turno em Minas? Ipec aponta Zema com 50% e Kalil com 42%

Apoie o 247

247 – Há uma chance real de segundo turno em Minas Gerais, segundo aponta a pesquisa Ipec, divulgada neste sábado. "Encomendada pela Globo, a sondagem é a última realizada pelo instituto antes do 1º turno, que acontece neste domingo (2). Em votos válidos, o resultado é este: Romeu Zema (Novo): 50% (na pesquisa anterior, de 27/9, estava com 53%); Alexandre Kalil (PSD): 42% (39% na pesquisa anterior); Carlos Viana (PL): 4% (4% na pesquisa anterior); Vanessa Portugal (PSTU): 1% (1% na pesquisa anterior); Lorene Figueiredo (PSOL): 1% (1% na pesquisa anterior); Marcus Pestana (PSDB): 1% (1% na pesquisa anterior); Renata Regina (PCB): 1% (1% na pesquisa anterior); Cabo Tristão (PMB): 1% (0% na pesquisa anterior)", aponta reportagem do G1 .

A pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado (1), mostrou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 56% dos votos válidos, na primeira posição. Eram 57% no levantamento anterior, em 29/09. A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo. Em segundo lugar ficou Tarcísio de Freitas (Rep). De acordo com os números, Alexandre Kalil (PSD) ficou em segundo lugar, com 35%, um ponto a mais na comparação com a última pesquisa. Carlos Viana (PL) continuou com os 5%. Outras três candidaturas ficaram com 1% cada.

