Segurança de metrô agride homem negro em caso que lembra o assassinato de George Floyd (vídeo)

ALERTA; CONTÉM CENAS DE RACISMO E VIOLÊNCIA! Seguranças do metrô de SP aplicam mata-leão em homem negro na frente do filho bebê que chora assustado. @metrospoficial o que vocês querem? Que seus seguranças racistas e covardes matem um negro com filho no colo? #VidasNegrasImportam pic.twitter.com/514rt0Cb7W

