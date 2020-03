Seguranças imobilizam homem negro e chutam o rosto dele em BH

O rapaz aparenta ser idoso e já estava algemado quando recebeu chutes de seguranças. O caso aconteceu no metrô da capital mineira. Vídeo edit

247 - Dois seguranças do metrô de Belo Horizonte, em Minas Gerais, imobilizam e chutam o rosto de um homem negro, que aparenta ser idoso. As imagens foram feitas por usuários do transporte coletivo.

“Violência covarde de seguranças de Metrô em BH. Seguranças imobilizaram um senhor negro e depois chutaram o rosto dele, no metrô da Waldomiro Lobo, em BH”, tuitou o ativista de Direitos Humanos Raull Santiago, sinalizando que recebeu o vídeo por Whatsapp.