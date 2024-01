Seis cidades do Rio de Janeiro decretaram estado de emergência devido às fortes chuvas e enchentes

Apoie o 247

247 - Seis cidades do Rio de Janeiro estão oficialmente em estado de emergência, um alerta reconhecido pela União. Além da capital, Belford Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Mesquita enfrentam a devastação causada pelas tempestades, possibilitando uma resposta coordenada dos governos estadual e federal, destaca o Metrópóles.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, enviado especial do governo, sobrevoou a região afetada e anunciou que o presidente Lula considera a possibilidade de editar medidas provisórias para alocar recursos adicionais ao estado do Rio de Janeiro durante essa crise climática.

"A recomendação de Lula é que não deve faltar apoio. Se o orçamento não for suficiente, faremos medida provisória, como ele o fez no ano passado, quase uma dezena de MPs editadas para atender a população sofrida”, afirmou o ministro, nesta terça-feira (16), ao lado do governador Cláudio Castro (PL) e da ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial

Waldez Góes destacou a colaboração entre os governos federal e estadual nos planos de ajuda humanitária, visando o restabelecimento e reconstrução das áreas afetadas. Ele também ressaltou a necessidade de um enfoque mais robusto na prevenção, considerando as mudanças climáticas.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), declarou situação de emergência no município, permitindo a mobilização de todos os órgãos públicos para enfrentar a crise. Desde o último fim de semana, as chuvas intensas já resultaram na trágica perda de 12 vidas, conforme relatado pelo governador.

