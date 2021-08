Seis cidades do Rio estão sem vagas de UTI Covid-19

Das 92 cidades do Rio, mais da metade não conta com leitos de urgência exclusivos para a Covid-19 edit

247 - A rede pública de Saúde do Rio de Janeiro já começa a sentir os reflexos do avanço da contaminação da Covid-19, com o aumento dos casos da variante Delta que correspondem a mais da metade das amostras analisadas no estado. Subiu para seis o número de cidades fluminenses com leitos esgotados de UTI Covid.

Bom Jesus de Itabapoana, Miracema e Cantagalo, Itaguaí, na Região Metropolitana; Itaperuna, no Noroeste Fluminense; e Nova Friburgo, na Região Serrana, não possuem mais leitos reservados para o tratamento da Covid-19.

Outras três cidades já estão perto da ocupação total, acima de 90%. Teresópolis (94%), Duque de Caxias (91%) e a capital com 95% dos leitos em uso.

De acordo com reportagem de O Globo, das 92 cidades do Rio, mais da metade (50) não conta com leitos de urgência exclusivos para a Covid-19.

Diante desse cenário, o governo do estado acionou o Plano de Contingência que, dentre outras medidas, abriu 20 novos leitos para pacientes com Covid-19 no Hospital Doutor Ricardo Cruz (HERCruz), direcionada para o atendimento exclusivo do novo coronavírus. Além disso, nos próximos 15 dias será lançado um edital para chamamento público para oferecer mais 150 leitos em unidades privadas.

