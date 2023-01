Seis empresas contratadas pela campanha de Castro têm quebra de sigilo determinada pelo TRE

As instituições receberam mais de R$ 10 milhões de dinheiro do fundo eleitoral edit

247 - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) determinou que investigadores tenham acesso a informações bancárias de seis empresas contratadas pela campanha à reeleição do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (12) pelo jornal O Globo, as empresas Cinqloc Empreendimentos, Car Service Logística e Eventos, WR Car Service Locação de Veículos e Eventos, Posto Novo Recreio, 8em7 Inteligência em Comunicação e Vitoraci Comunicação e receberam mais de R$ 10 milhões de dinheiro do fundo eleitoral.

A campanha do governador e de seu vice informou que todas as contratações foram legais.

A WR Car Service afirmou que tem mais de 20 anos de mercado "sendo uma das principais empresas de locação, logística de eventos, tendo participado dos principais eventos, públicos e privados, no Rio de Janeiro e no Brasil". "Chega a ser ofensivo para nossa empresa e aos nossos colaboradores não nos acharem capacitados a atender a locação de 15 Micro Ônibus por 21 dias ao Comitê de campanha".

