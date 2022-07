Seis são mortos em operação policial em Manguinhos, na Zona Norte do Rio

A PM divulgou que as equipes do 22° Batalhão e das UPPs ainda fazem policiamento na região edit

Portal das Favelas - Na manhã desta terça-feira, 12, uma mega operação foi realizada na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Como de costume, os policiais justificaram a operação porque uma viatura teria sido alvejada por tiros ao passar pelo entorno da comunidade. Uma outra ação policial também ocupou o Parque Floresta, em Belford Roxo, mas sem informações de vítimas até o momento.

De acordo com moradores, pelo menos 6 pessoas foram mortas na ação. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que um carro transposta os corpos.

Em nota, a PM divulgou que as equipes do 22° Batalhão e das UPPs ainda fazem policiamento na região. A Unidade de Pronto Atendimento de Manguinhos informou que seis pessoas deram entrada na unidade e faleceram. Além disso, a Supervia interrompeu a circulação de trens do ramal Saracuruna.

Moradores pediram paz nas redes sociais

“Até quando? Polícia de extermínio desde 1500”, diz um morador.

“Tem uma casa com pessoas querendo se entregar e a polícia jogou gás de pimenta”, disse outro morador em um grupo do WhatsApp.

O Fórum Popular de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro divulgou nota de repúdio à lógica da produção da guerra a territórios negros justificada pelo falso discurso de combate ao crime:

"Mais uma manhã que deixa como resultado de operações policiais: mães e familiares chorando por seus entes queridos assassinados pela Polícia. O Parque Floresta em Belford Roxo e a Favela de Manguinhos estão sofrendo com mais um dia de terror do Estado e sua política de morte. A pergunta que o FPOPSEG faz é onde está o MPRJ- Ministério Público do Estado do RJ?", questiona o Forum na nota publicada nesta terça.

