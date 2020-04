Sem ajuda do Estado, fome começa a aparecer mais claramente nas periferias de São Paulo

247 - Diante da crise econômica e sanitária do coronavírus, a fome já começa a aparecer mais claramente nas periferias de São Paulo, mostra reportagem da Folha de S. Paulo. “Crianças acostumadas com até cinco refeições por dia na escola —hoje paralisadas devido à quarentena— têm dietas pobres que podem se resumir a arroz puro”, diz a matéria.

Ao mesmo tempo que as crianças ficam mais em casa, os pais - muito deles autônomos- perderam a renda.

“Agora, passam o dia ouvindo pedidos dos filhos que não conseguem atender, de iogurte a uma simples maçã.”

“As medidas de isolamento, indicadas por especialistas para diminuir a curva de transmissão do coronavírus, foram mais ágeis que as ações de ajuda aos pobres. A reportagem percorreu e conversou com moradores de todas as regiões da capital, e encontrou vários casos de pessoas que tiveram diminuição brusca na alimentação, afetando principalmente a dieta das crianças.” (idem)

Acesse a reportagem aqui.

