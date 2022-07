Sem conseguir apoio de Zema, Bolsonaro mantém candidatura de Carlos Viana ao governo de Minas

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro pediu, nesta quarta-feira (6) que o senador Carlos Viana (PL) mantenha sua a pré-candidatura ao governo de Minas Gerais por considerar que seja difícil concretizar uma aliança com o atual governador, Romeu Zema (Novo), diz a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo. Zema teme que a alta rejeição de Bolsonaro acabe por refletir em sua campanha pela reeleição.

Ainda segundo a reportagem, o partido Novo “aceita ceder a vaga ao Senado para um nome de meio-termo: Marcelo Aro (PP). Mas Bolsonaro prefere ver na vaga o aliado Marcelo Álvaro Antônio (PL), nome que o Partido Novo diz estar fora de cogitação”.

Zema, que lidera as pesquisas de intenção de voto e pode ser reeleito no primeiro turno, também tem interesse em tirar o senador Carlos Viana da disputa, uma vez que o apoio do Planalto ao candidato bolsonarista poderá levar a disputa estadual a um eventual segundo turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda conforme a reportagem, “Zema ofereceu a vice a Aécio Neves (PSDB), que dará a palavra final sobre a entrada do radialista Eduardo Costa (Cidadania) na chapa. O nome também tem a bênção do empresário Rubens Menin, desafeto de Alexandre Kalil (PSD)”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE