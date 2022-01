Sem dados de MG e RS, média de mortes por Covid se mantém em 97

Apoie o 247

Metrópoles - A média móvel de mortes diárias provocadas pela Covid-19 se manteve em 97 óbitos. No entanto, dois estados do Brasil não tiveram dados sobre a pandemia divulgados: Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), os estados apresentaram problemas técnicos para o acesso aos dados.

Em comparação com verificado há duas semanas, houve variação de -31,1%, sinalizando desaceleração nos óbitos. Nas últimas 24 horas, foram 28 mortes e 1.721 novos infectados registrados em todo o país.

No total, o Brasil já perdeu 619.133 vidas para a doença e computou 22.293.228 casos de contaminação.

