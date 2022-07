Sem Datena, Bolsonaro quer lançar ex-ministro astronauta na disputa ao Senado

Vaga é alvo de disputas de bolsonaristas, como a deputada federal Carla Zambelli e o também deputado federal e presidente da bancada evangélica no Congresso, Marco Feliciano edit

247 - Jair Bolsonaro disse a lideranças evangélicas, que pretende lançar seu ex-ministro-astronauta Marcos Pontes (PL) como candidato ao Senado na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo. A informação é da coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

A possibilidade começou a ser avaliada após o apresentador José Luiz Datena (PSC) desistir de disputar as eleições, na semana passada. Com isso, a vaga passou a ser disputada por bolsonaristas, como a deputada federal Carla Zambelli (PL) e o também deputado federal e presidente da bancada evangélica no Congresso, Marco Feliciano (PL).

Pontes deixou o Ministério da Ciência e Tecnologia no final de março para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados por São Paulo. Ele é suplente do senador Giordano (MDB-SP), que assumiu uma vaga na Casa após a morte do senador Major Olímpio.

