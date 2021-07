Sem estoque de vacinas, Prefeitura de São Paulo não garante avanço no calendário de imunização

A capital paulista está vacinando adultos com 37 anos e, segundo o prefeito, espera nova remessa de doses para imunizar adultos com 36. Secretaria Estadual de Saúde deu previsão para o envio de novas doses edit

247 - Hoje vacinando contra a Covid-19 adultos com 37 anos, a Prefeitura de São Paulo ainda não sabe quando poderá avançar no calendário de imunização, segundo o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB).

Nesta segunda-feira (12), Nunes disse ser necessário receber mais doses de vacinas para que a capital paulista possa começar a vacinar pessoas com 36 anos. Sem o recebimento de novas remessas, o calendário de vacinação fica estacionado até quarta-feira (14) para adultos com 37 anos. "Hoje, nós estamos vacinando 37 anos. E, mesmo com o anúncio ontem do governo do estado, que a gente ficou muito feliz [que houve], não temos como anunciar [vacinação para pessoas com] 36 ainda porque nós não recebemos a vacina. Então, a gente continua segunda, terça e quarta vacinando 37, aguardando chegar vacina para anunciar 36", disse o prefeito a jornalistas.

Ao UOL, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou estar previsto o envio de 300 mil doses para a capital na terça-feira (13).

O problema na capital destoa do cenário anunciado no domingo pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que divulgou um novo calendário de imunização, com adiantamento nas datas de vacinação.

