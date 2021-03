Sem máscara, Cláudio Castro é flagrado cantando em roda de samba

No momento em que o Rio de Janeiro enfrenta o pior momento da pandemia, o governador em exercício vem sendo flagrado em aglomerações sociais edit

247 - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), foi flagrado em mais uma aglomeração social. No vídeo, que data de fevereiro deste ano, Castro aparece sem máscara cantando em uma roda de samba.

A aglomeração ocorreu na residência do deputado estadual Max Lemos (PSDB).

No momento em que o Rio de Janeiro enfrenta o recorde de mortes pela Covid-19 e vê seu sistema de saúde colapsar, o governador em exercício decidiu comemorar neste domingo (28) seu aniversário de 42 anos com uma grande festa em um condomínio de Itaipava, região serrana do Rio.

Na ocasião, 12 carros estacionaram na porta da casa de Castro e os convidados tiveram que deixar o celular em um armário, evitando assim a divulgação da festa, informa o jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo

Na sexta-feira (26), o governador fez o seguinte apelo à população: "Não é hora de fazermos festa. Tem muita gente morrendo, muita gente na fila de um hospital. Esse é um feriado pra nós ficarmos em casa".

As informações foram reportadas no G1.

