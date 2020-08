Sem teto é encontrado dormindo dentro de saco de lixo: 'Como se fosse embalagem vazia', afirma agente do SOS

247 - Um homem em situação de rua foi encontrado dentro de um saco de lixo para se proteger do frio e da chuva, em Jundiaí, no interior do estado de São Paulo. Em publicação na rede social, a terapeuta ocupacional do Serviço de Obras Sociais (SOS) da cidade Melina Nucci lamentou o caso. "Como se fosse uma embalagem vazia, ele estava dentro de um saco de lixo. Coube a mim atendê-lo, e o fiz com todo carinho pois pensei no meu pai", escreveu no Facebook.

De acordo com a terapeuta, a equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) encontrou o rapaz na sexta-feira (21), quando a temperatura caiu abaixo de 10ºC.

"Ele estava molhado e muito debilitado. Ele tem uma família, tem filhos. Eu escrevi o texto porque fiquei olhando para ele e pensei que podia ser meu pai. Esses filhos não devem nem imaginar que o pai deles foi encontrado assim. A família mora em Osasco e ele não sabia que não estava lá, estava muito confuso", disse ela ao portal G1.

"Eu fico sem conseguir definir se ele estava nessa situação pelo frio e fome, então falei para ele ficar quentinho e ficar na casa de passagem no fim de semana. [A cena] foi muito forte, foi um impacto muito grande. A gente estava refletindo sobre isso, muitos deles trazem a bagagem em sacos de lixo e tudo que eles tem está lá, como se a vida coubesse dentro de um saco de lixo. Eu fiquei tão triste vendo ele ali", acrescentou.

Quem encontrar um sem teto em situação de risco pode ligar para o abrigo no (11) 98531-0146 ou acionar a Guarda Municipal no telefone 153.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.