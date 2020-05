Senadora Mara Gabrilli testa positivo para Covid-19

247 - A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) testou positivo para a Covid-19, informou a assessoria da parlamentar nesta terça-feira (19). Gabrilli realizou exame nesta segunda-feira (18).

Gabrilli apresenta perda de olfato e paladar e irá permacener afastada de suas atividades como senadora por 14 dias.

Leia na íntegra a nota da assessoria da deputada Mara Gabrilli:

A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) realizou um exame na segunda-feira (18) e nesta terça-feira (19) atestou positivo para a Covid-19.

Desde o início da pandemia, a senadora está reclusa em seu apartamento, em São Paulo, de onde participa das sessões remotas realizadas pelo Senado Federal. Ao que tudo indica, a parlamentar contraiu o vírus de uma de suas cuidadoras, que também está com Covid-19 e cuja mãe, lamentavelmente, faleceu na última semana devido à doença.

Mara Gabrilli, no entanto, encontra-se bem, sem sintomas severos, mas com perda de olfato e paladar. Seguindo orientações médicas, a senadora seguirá em isolamento domiciliar e se afastará das atividades pelos próximos 14 dias.

A senadora reforça sua preocupação diante da ausência de um plano emergencial para as milhares de pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras e pessoas idosas que necessitam de um cuidador, o que lhes impedem de adotar em 100% o distanciamento e o isolamento social. Por isso, pede atenção ao pacote de medidas para proteção de pessoas com deficiência durante a pandemia, que apresentou no Senado Federal.

