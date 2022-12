Sérgio Cabral deixa a cadeia após seis anos de prisão

Apoie o 247

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (MDB) deixou a prisão na noite desta segunda-feira (19) na Unidade Prisional da Polícia Militar (PM) em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Detido em 2016, o emedebista ficará em prisão domiciliar, em Copacabana, bairro da zona sul da capital fluminense. Com mais de 20 condenações, as penas somaram mais de 400 anos, em decisões da Justiça Federal no Paraná, onde nasceu a antiga Operação Lava Jato.

O ex-chefe do Executivo fluminense terá de pagar os custos da tornozeleira e não poderá receber visitas que não sejam seus parentes de até terceiro grau. Cabral também não poderá alterar seu endereço sem prévia autorização judicial.

