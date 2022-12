Sérgio Cabral deixará nesta segunda a prisão e não poderá falar com outros investigados

Apoie o 247

247 – O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixará a prisão nesta segunda-feira, após decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou abusiva sua prisão preventiva que se estendeu por mais de seis anos. Cabral ficará agora em prisão domiciliar e não poderá ter contato com antigos colegas de governo que foram alvos de processos.

"Ele não pode se comunicar com qualquer investigado ou testemunha. Essa será a primeira orientação que darei para ele", explicou o advogado Daniel Bialski, que defende Cabral, em reportagem do Globo. "Na prisão domiciliar, ele tem direito a usar a internet, mas ele não vai ter contato com ninguém, apenas com seus familiares", acrescentou.

"Cabral será o último réu da Operação Lava-Jato a deixar a prisão. Até Adriana Ancelmo, sua ex-mulher, saiu antes dele, em março de 2017, por ter se beneficiado da lei que autoriza presas, preventivamente, com filhos de até 12 anos, a ficar em prisão domiciliar", acrescentou a reportagem.

