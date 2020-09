Sérgio Cabral é denunciado pela Lava Jato por corrupção passiva e ativa

Procuradores da Lava Jato afirmam que "Sérgio Cabral solicitou, aceitou promessa e efetivamente recebeu vantagem indevida para exercer o seu cargo com especial atenção para os interesses privados" do dono da construtora Macadame, Maciste Granha de Mello Filho edit

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi denunciado pela Lava Jato do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (16), desta vez por corrupção passiva e ativa. Além do ex-governador, seu operador financeiro, Luiz Carlos Bezerra, e o dono da construtora Macadame, Maciste Granha de Mello Filho, também foram denunciados. Maciste foi denunciado ainda por organização criminosa.

Segundo a denúncia, o dono da construtora teria efetuado pelo menos oito pagamentos entre 2011 e 2017 à organização criminosa, totalizando mais de R$ 550 mil.

Macadame tinha contratos com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER/RJ) do governo do Rio para executar obras públicas. Somente com a construção da rodovia RJ-125, a empresa recebeu R$ 118 milhões.

Procuradores da força-tarefa da Lava Jato do Rio dizem que "Sérgio Cabral, no exercício do seu mandato como governador do Estado do Rio de Janeiro, solicitou, aceitou promessa e efetivamente recebeu vantagem indevida para exercer o seu cargo com especial atenção para os interesses privados do denunciado Maciste Granha de Mello Filho".

