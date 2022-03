Sérgio Camargo nomeia para a Fundação Palmares mulher que chamou Globo de "lixo"

Apoie o 247

247 - O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, anunciou nesta segunda-feira (14), pelo Twitter que nomeou Thaise Carvalho Miranda para o Conselho Curador da instituição. Ela é a mesma pessoa que, em abril de 2020, invadiu uma transmissão da Globo e gritou "a Globo é um lixo" e "[Jair] Bolsonaro tem razão" (assista ao vídeo com as declarações dela no final da matéria).

No Twitter, Thaise Carvalho Miranda, que se identifica como uma "liberal com viés conservador" e uma "cidadã brasileira patriota".

O conselho curador da Palmares tem entre seus objetivos a elaboração de propostas para a preservação dos valores culturais da população negra e definir as prioridades da fundação.

Camargo é reconhecido pelos seus ataques ao movimento negro e suas lideranças, como Zumbi dos Palmares, que foi chamado de "filha da puta" por ele. Também afirmou que o movimento negro é uma "escória maldita" e formado "vagabundos".

Recentemente, em fevereiro, Camargo deu mais uma declaração polêmica, ao justificar o assassinato do congolês de 24 anos Moïse Kabagambe, espcando após cobrar seu salário no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Camargo chamou o africano de "vagabundo" e disse que ele "andava e negociava com pessoas que não prestam".

A advogada Thaise Miranda, 34 anos, foi designada hj, por meio de portaria, como um dos integrantes do Conselho Curador da Palmares.

Ela lavou a alma dos brasileiros de bem ao gritar no microfone da Globo que “a Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão”.

Seja bem-vinda, Thaise!🇧🇷 pic.twitter.com/DerK0Ap78T — Sérgio Camargo (@CamargoDireita) March 14, 2022

Kkkkk agora sim! Perto de peixe grande. pic.twitter.com/spduJJFaGi — Thaise Carvalho Miranda (@ThaiseCarvalh12) April 16, 2020

