Serviço de inteligência da polícia diz que lutadores querem "verdadeira guerra" em protestos na Paulista

Serviço de inteligência da Polícia Civil de São Paulo teria identificado grupos de lutadores de artes marciais dispostos a promoverem uma “verdadeira guerra” durante os protestos contra e favor do governo Jair Bolsonaro, marcados para este domingo (7), na avenida Paulista edit

247 - Reportagem do jornalista Rogério Gentile, do UOL aponta que os serviços de inteligência da Polícia Civil de São Paulo teriam identificado grupos de lutadores de artes marciais que querem promover uma “verdadeira guerra” durante os protestos contra e favor do governo Jair Bolsonaro, marcados para acontecer na avenida Paulista neste domingo (7).

Segundo a reportagem, o alerta sobre o risco de confronto entre os manifestantes foi feito pelo delegado seccional do centro, Roberto Monteiro, durante uma reunião com oficiais da Polícia Militar realizada na sede do 2º batalhão de Policiamento de Choque.

O delegado também teria informado que um inquérito para apurar a ação de grupos neonazistas infiltrados nas manifestações. No último domingo, a polícia dispersou os manifestantes antifascistas mediante o uso de bombas de gás e balas de borracha, após estes terem sido hostilizados por militantes de extrema direita, muitos dos quais portavam símbolos de grupos neofascistas.

As manifestações pró e contra Bolsonaro acontecerão em horários praticamente semelhantes apesar de uma determinação judicial proibir a realização de protestos antagônicos no mesmo horário e local.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.