Sete pessoas em situação de rua morrem na noite mais fria da capital paulista em cinco anos

247 - Sete pessoas em situação de rua morreram na cidade de São Paulo entre esta terça e quarta-feira (30), quando os termômetros chegaram a marcar 6º C, no que foi a noite mais fria da capital paulista dos últimos cinco anos.

Segundo o Movimento Estadual dos Moradores em Situação de Rua, quatro deses óbitos ocorreram durante a madrugada. Três vítimas estavam na Praça da Sé, um na Baixada do Glicério, um próximo ao Metrô Tiradentes, na região central da cidade, e dois na Barra Funda, na zona oeste.

O Padre Júlio Lancelotti, que atua há décadas na defesa da população em situação de rua, disse ao G1 que a polícia investiga a morte de um dos moradores de rua que estavam na região da Sé. A causa do óbito ainda não foi identificada. Ainda que em exames não constassem sinais de hipotermia, lembra o religioso, outras doenças podem levar o paciente a óbito em função da baixa temperatura.

Lancelotti ainda alertou para o alto número de pessoas em siuação de rua que, segundo ele, evidencia que o modelo de acolhimento da cidade a essas pessoas não funciona.

A prefeitura disse não ter como atestar as mortes citadas, já que esta função é do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), da USP, ou do Instituto Médico Legal, dois órgãos do estado. A Polícia Civil negou ter registro de óbitos de pessoas em situação de rua na última madrugada.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.