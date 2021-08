Silvio Almeida: decisão do TJSP escancara ilegalidade da prisão de Paulo Galo

247 - O filósofo e jurista Silvio Almeida criticou a decisão da Justiça de São Paulo que negou a liberdade ao ativista Paulo Galo, preso temporariamente por participar do ato que incendiou a estátua do bandeirante Borba Gato.

Para Almeida, autor do livro Racismo Estrutural, a decisão do desembargador Walter da Silva, da 14º Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, "escancara a ilegalidade da prisão" do líder do Entregadores Antifascistas e membro do grupo Revolução Periférica.

"Um dos motivos invocados para manter a prisão é o fato de Galo pertencer ao movimento dos 'entregadores antifascistas'. O autoritarismo nem mais se preocupa em manter a aparência de legalidade", afirmou.

PUBLICIDADE

A decisão do TJSP escancara a ilegalidade da prisão do @galodeluta.

Um dos motivos invocados para manter a prisão é o fato de Galo pertencer ao movimento dos "entregadores antifascistas".

O autoritarismo nem mais se preocupa em manter a aparência de legalidade. #SoltaoGaloSTJ https://t.co/ltDOnjx6h9 — Silvio Almeida (@silviolual) August 1, 2021





PUBLICIDADE

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.