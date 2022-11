Simone Tebet almoça com Preto Zezé, representante das favelas

As duas lideranças se conheceram no segundo turno da eleição, quando a senadora foi a um evento de Lula e que teve a presença do presidente da Central Única das Favelas edit

Apoie o 247

ICL

247 - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) almoça nesta sexta-feira (11) com o presidente da Central Única das Favelas (Cufa), Preto Zezé, no aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo (SP). De acordo com a coluna Painel, publicada nesta quinta-feira (10), os dois se conheceram durante o segundo turno das eleições em 2022, quando Simone foi ao encontro do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Preto Zezé estava no hotel.

A parlamentar faz parte da comissão de transição de governo e está responsável pela área social. Ela é cotada para assumir o Ministério da Cidadania na futura gestão.

>>> Cidadania apoiará o governo Lula em um primeiro momento

O presidente eleito teve nesta quinta-feira (10) um encontro com aliados em Brasília (DF). O petista e o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), reforçaram que o governo vai conciliar responsabilidade fiscal e direitos sociais.

O próximo presidente brasileiro também fez críticas à reação do mercado após o anúncio de novos nomes para o gabinete de transição.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.