Simone Tebet ultrapassa Ciro em SP e vai a 9%

247 - O candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) só faz definhar nas pesquisas de intenção de voto. Na pesquisa Datafolha , encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e divulgada nesta quinta-feira, 29, Ciro caiu de 7% (na pesquisa de 22/9) para 6%.

Em São Paulo, o candidato do PDT foi ultrapassado por Simone Tebet, que chegou a 9%, contra 6% de Ciro. No estado, o ex-presidente Lula (PT) lidera com 42%. No segundo lugar está Jair Bolsonaro (PL), com 35%.

Datafolha de SP (Photo: Reprodução, G1)

A pesquisa ouviu 6.800 pessoas, entre 27 e 29 de setembro, em 332 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o nº BR-09479/2022.

